В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку

В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку.

В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку.

Как сообщает Report, марафон стартует 29 февраля в городе Ханкенди. Участники ультрамарафона преодолеют 360 км и финишируют в Баку.

Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана в рамках "Недели спорта" и "Года солидарности во имя зеленого мира".

Участники ультрамарафона должны пробежать этапы Ханкенди - Евлах (83 км), Евлах - Уджар (84 км), Уджар - Гаджигабул (88 км), Гаджигабул - Гобустан (70 км) и Гобустан - Баку (55 км), и 4 марта финишировать в столице. Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета получат главный приз.