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В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку

В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку.
Индивидуальные
8 февраля 2024 г. 12:55
В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку

В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку.

Как сообщает Report, марафон стартует 29 февраля в городе Ханкенди. Участники ультрамарафона преодолеют 360 км и финишируют в Баку.

Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана в рамках "Недели спорта" и "Года солидарности во имя зеленого мира".

Участники ультрамарафона должны пробежать этапы Ханкенди - Евлах (83 км), Евлах - Уджар (84 км), Уджар - Гаджигабул (88 км), Гаджигабул - Гобустан (70 км) и Гобустан - Баку (55 км), и 4 марта финишировать в столице. Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета получат главный приз.

Присоединиться к ультрамарафону под девизом "Вперед с гордостью" могут граждане старше 18 лет. Регистрация доступна по ссылке до 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке İlk dəfə Xankəndi - Bakı ultra marafonu keçiriləcək

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