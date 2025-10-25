Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Азербайджане прошел юношеский турнир по шахматам

    Индивидуальные
    • 25 октября, 2025
    • 15:16
    В Азербайджане прошел юношеский турнир по шахматам

    В Азербайджане состоялся рапид-турнир среди юниоров и молодых шахматистов.

    Как передает Report, турнир был организован Детско-юношеской комиссией Федерации шахмат Азербайджана.

    В турнире приняли участие 40 шахматистов, победу одержал Мухаммед Мурадлы, набравший 6 очков. На втором месте расположился Аллахверди Гамидов, отставший всего на полбалла, а тройку призеров замкнул Пашам Ализаде с результатом 5 очков.

    турнир шахматы Азербайджан
    Фото
    Yeniyetmə və gənc şahmatçılar arasında rapid turniri keçirilib

    Последние новости

    15:36

    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Другие страны
    15:25

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Другие страны
    15:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:16
    Фото

    В Азербайджане прошел юношеский турнир по шахматам

    Индивидуальные
    15:09

    Израиль нанес удар по югу Ливана, погиб один человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:06

    В Гонконге из воды достали "черные ящики" разбившегося грузового самолета

    Другие страны
    15:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    14:56

    СМИ: США готовят новые санкции против России

    Другие страны
    14:50

    В Брюсселе в шпионаже в пользу Китая подозревают и журналиста

    Другие страны
    Лента новостей