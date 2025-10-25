В Азербайджане прошел юношеский турнир по шахматам
Индивидуальные
- 25 октября, 2025
- 15:16
В Азербайджане состоялся рапид-турнир среди юниоров и молодых шахматистов.
Как передает Report, турнир был организован Детско-юношеской комиссией Федерации шахмат Азербайджана.
В турнире приняли участие 40 шахматистов, победу одержал Мухаммед Мурадлы, набравший 6 очков. На втором месте расположился Аллахверди Гамидов, отставший всего на полбалла, а тройку призеров замкнул Пашам Ализаде с результатом 5 очков.
