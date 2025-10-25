İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Fərdi
    • 25 oktyabr, 2025
    • 14:28
    Yeniyetmə və gənc şahmatçılar arasında rapid turniri keçirilib

    Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) Uşaq-Gənclər Komissiyası Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi ilə yeniyetmə və gənclər arasında rapid turniri keçirib.

    Bu barədə "Report"a AŞF-dən məlumat verilib.

    Yarışdan əvvəl millinin üzvləri Məhəmməd Muradlı və Ayan Allahverdiyeva gənc şahmatçılarla təcrübəsini bölüşüblər.

    40 şahmatçının iştirak etdiyi turnirdə 6 xal toplayan Məhəmməd Muradlı birinci yeri tutub. Qalibdən yarım xal geri qalan Allahverdi Həmidov ikinci, 5 xalı olan Paşam Əlizadə isə üçüncü olub.

