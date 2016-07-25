В Азербайджане предложены изменения в антидопинговое законодательство

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта направило в Милли Меджлис предложения о внесении некоторых изменений в антидопинговое законодательство.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, по уголовному делу Азербайджанской Республики предусмотрен ряд наказаний.

Согласно изменениям, за принуждение к использованию допинговых средств и (или) методов предлагаются штрафы на сумму от 1000 до 5000 манатов или исправительные работы сроком до 2 лет, при совершении этих действий в отношении несовершеннолетнего - исправительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы сроком на 1 год.

Согласно предложениям, за подделку, приобретение и продажу лекарственных препаратов и продуктов питания с добавлением антидопинговых средств должны быть назначены исправительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы сроком на 1 год. За производство, изготовление, использование антидопинговых средств и методов, распространение информации о местах их приобретения физические лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 манатов, должностные лица - от 1000 до 102 000 манатов, а юридические лица - от 202 тыс. до 303 тыс. манатов.

Согласно предложениям, за нарушение правил допингового контроля организациями физвоспитания и спорта, спортсменами, тренерами, судьями и другими специалистами предусмотрен штраф от 1000 до 2000 манатов.