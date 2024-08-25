В Азербайджане подведены итоги первенства и чемпионата страны по стрельбе из лука

В Азербайджане подведены итоги первенства и чемпионата страны по стрельбе из лука.

В Азербайджане подведены итоги первенства и чемпионата страны по стрельбе из лука.

Как сообщили Report в Федерации стрельбы из лука Азербайджана, в состязаниях, прошедших с участием более 50 спортсменов, определились призеры в трех категориях.

В соревнованиях среди женщин (70 метров) золото взяла Яйлагюль Рамазанова, представлявшая страну на парижской Олимпиаде, молодая и перспективная спортсменка Фатима Гусейнли удостоилась серебряной медали, а Светлана Симонова - бронзовой. Среди мужчин в той же категории золото досталось Магомедали Алиеву, серебро - Роману Венгерову, а бронза - Ахмеду Гусейнову.

В женских соревнованиях по стрельбе на расстоянии 60 метров с первого по третье места заняли Амина Шариф, Лала Алмасова и Захра Джарчилы соответственно. В той же категории среди мужчин Ислам Исмаилов завоевал золотую медаль, Сардар Велиев стал третьим, Нурлан Рагимли замкнул первую тройку.

В соревнованиях среди юниорок (30 метров) первое место заняла Лейла Эфендиева. Сона Рустамли и Фатима Набиева заняли второе и третье места соответственно. Среди юношей на этой дистанции Мухаммед Исмаилов взял золото, Гусейн Магеррамов - серебро, а Ниджат Набиев - бронзу.

Чемпионат завершился награждением победителей. Медали призерам вручили президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев, вице-президент Рауф Алиев, начальник отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, директор Дворца водных видов спорта Заур Ягубов и трехкратный призер чемпионата мира по бодибилдингу Эмин Бабаев.

После мероприятия президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев пообщался со спортсменами и пожелал им еще больших успехов.