Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган: Попытки посеять раздор между Турцией и Азербайджаном обречены на провал

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 14:23
    Эрдоган: Попытки посеять раздор между Турцией и Азербайджаном обречены на провал

    Попытки посеять раздор между Турцией и Азербайджаном обречены на провал.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами на борту самолета по возвращении из Азербайджана.

    Глава турецкого государства отметил, что единство двух стран вызывает явную обеспокоенность у определенных кругов.

    "Достаточно взглянуть на историю, чтобы понять, на что способны Турция, Азербайджан и другие тюркские государства, когда действуют сообща. Мы - разные государства с различающейся институциональной структурой. Однако нас крепко связывают узы братства. Именно эта связь придает нам силу. Наше братство - одна из самых надежных гарантий нашего общего прошлого, культурного наследия и великого достояния, которое мы передадим будущим поколениям", - подчеркнул Р. Т. Эрдоган.

    Президент Турции также акцентировал внимание на неразрывном единстве судеб, солидарности и братских связях между двумя странами: "Турция и Азербайджан и впредь будут плечом к плечу идти вместе по пути обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе".

    Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджано-турецкие отношения
    Ərdoğan: Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ayrılıq salmaq cəhdləri nəticəsiz qalacaq
    Erdogan: Attempts to sow discord between Türkiye, Azerbaijan doomed to failure
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:17
    Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и США
    В регионе
    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    Лента новостей