Эрдоган: Попытки посеять раздор между Турцией и Азербайджаном обречены на провал

Попытки посеять раздор между Турцией и Азербайджаном обречены на провал.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами на борту самолета по возвращении из Азербайджана.

Глава турецкого государства отметил, что единство двух стран вызывает явную обеспокоенность у определенных кругов.

"Достаточно взглянуть на историю, чтобы понять, на что способны Турция, Азербайджан и другие тюркские государства, когда действуют сообща. Мы - разные государства с различающейся институциональной структурой. Однако нас крепко связывают узы братства. Именно эта связь придает нам силу. Наше братство - одна из самых надежных гарантий нашего общего прошлого, культурного наследия и великого достояния, которое мы передадим будущим поколениям", - подчеркнул Р. Т. Эрдоган.

Президент Турции также акцентировал внимание на неразрывном единстве судеб, солидарности и братских связях между двумя странами: "Турция и Азербайджан и впредь будут плечом к плечу идти вместе по пути обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе".