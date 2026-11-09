Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Драган Владисавлевич награжден орденом "Достлуг"

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 15:14
    Драган Владисавлевич награжден орденом Достлуг

    Драган Владисавлевич награжден орденом "Достлуг".

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, награда присуждена ему за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Ильхама Алиева
    Draqan Vladisavljeviç "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:17
    Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и США
    В регионе
    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    Лента новостей