Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 14:25
    Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 9 ноября - Днем Государственного флага.

    Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

    "Я еще раз в вашем присутствии поздравляю наших азербайджанских братьев с Днем Победы, а также передаю поздравления дорогому Азербайджану с Днем Государственного флага. В прошлом году мы участвовали в военном параде в Баку по случаю годовщины Дня Победы, а сейчас в Шуше вновь продемонстрировали нашу солидарность с Азербайджаном. Мы самым решительным образом направили послания единства и с почтением почтили память шехидов Ходжалинского геноцида, посетили Ханкенди. Иншаллах, мы порадовали души наших героев", - отметил Эрдоган.

    Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы День Государственного флага
    Türkiyə Prezidenti Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Erdogan congratulates Azerbaijan on National Flag Day
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