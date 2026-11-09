Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

"Я еще раз в вашем присутствии поздравляю наших азербайджанских братьев с Днем Победы, а также передаю поздравления дорогому Азербайджану с Днем Государственного флага. В прошлом году мы участвовали в военном параде в Баку по случаю годовщины Дня Победы, а сейчас в Шуше вновь продемонстрировали нашу солидарность с Азербайджаном. Мы самым решительным образом направили послания единства и с почтением почтили память шехидов Ходжалинского геноцида, посетили Ханкенди. Иншаллах, мы порадовали души наших героев", - отметил Эрдоган.