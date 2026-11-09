Азербайджанские евреи в Мюнхене отметили День Победы и День Государственного флага

В немецком городе Мюнхене евреи - выходцы из Азербайджана провели мероприятие по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Как сообщает Report, на встрече в Европейской академии Януша Корчака азербайджанский режиссер Руфат Асадов отметил, что Азербайджан - одна из немногих стран, где на протяжении веков представители различных народов и религиозных общин живут в мире, взаимном уважении и согласии, сохраняя мультикультурные ценности.

Он подчеркнул, что во время 44-дневной Отечественной войны представители разных народов, проживающих в Азербайджане, плечом к плечу сражались за освобождение земель и восстановление территориальной целостности страны. По его словам, это стало ярким примером национальной солидарности и традиций совместного проживания.

Активист мюнхенской еврейской общины Эмин Салимов отметил, что во время войны проживающие в Германии азербайджанцы, включая горских евреев, активно работали над тем, чтобы донести позицию Азербайджана до международной общественности, защитить ее и представить мировому сообществу правду о стране.

"Проявленная в тот период солидарность стала ярким выражением единства азербайджанского народа, преданности Родине вне зависимости от национальной принадлежности и верности общим государственным ценностям", - заявил он.

В рамках мероприятия также состоялась презентация документального фильма азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Традиции, пришедшие из веков".

Картина посвящена жизни и творчеству азербайджанского художника еврейского происхождения Альберта Рафиева - члена Союза художников Азербайджана, Объединения ковроделов и Союза художников России, а также лауреата премии С. Вайнштейна.

В совместном проекте Азербайджана и Израиля - документальной ленте - раскрывается тема единства азербайджанской и еврейской культур в творчестве Альберта Рафиева, отражающего богатое наследие обоих народов. Продюсером фильма выступил Шауль Симан-Тов (компания "Sholumi").