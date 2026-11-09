Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Председатель "Новой партии" (Турция) Озгюр Озель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице президента Ильхама Алиева в социальной сети X.

Согласно информации, Озгюр Озель передал поздравления главе государства и народу Азербайджана по случаю Дня Победы. Глава государства выразил признательность за поздравления.

"В ходе телефонного разговора было вновь подчеркнуто, что узы дружбы и братства между государствами и народами Азербайджана и Турции нерушимы", - подчеркивается в публикации.