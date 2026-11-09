Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 15:21
    Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Председатель "Новой партии" (Турция) Озгюр Озель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице президента Ильхама Алиева в социальной сети X.

    Согласно информации, Озгюр Озель передал поздравления главе государства и народу Азербайджана по случаю Дня Победы. Глава государства выразил признательность за поздравления.

    "В ходе телефонного разговора было вновь подчеркнуто, что узы дружбы и братства между государствами и народами Азербайджана и Турции нерушимы", - подчеркивается в публикации.

    Ильхам Алиев
    Özgür Özəl Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
    Türkiye's Yeni Parti congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
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