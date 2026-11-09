Özgür Özəl Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
Xarici siyasət
- 09 noyabr, 2026
- 14:57
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Yeni Partiyanın sədri Özgür Özəl Prezident İlham Əliyevə zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.
Məlumatda bildirilib ki, Özgür Özəl Zəfər Günü münasibətilə dövlət başçısına və Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırıb. Dövlət başçısı təbriklərə görə təşəkkürünü bildirib.
"Telefon danışığı əsnasında Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri və xalqları arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin sarsılmaz olduğu bir daha qeyd olunub", - məlumatda vurğulanıb.
Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
Türkiye's Yeni Parti congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
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