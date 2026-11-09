İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Özgür Özəl Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 14:57
    Özgür Özəl Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

    Yeni Partiyanın sədri Özgür Özəl Prezident İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.

    Məlumatda bildirilib ki, Özgür Özəl Zəfər Günü münasibətilə dövlət başçısına və Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırıb. Dövlət başçısı təbriklərə görə təşəkkürünü bildirib.

    "Telefon danışığı əsnasında Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri və xalqları arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin sarsılmaz olduğu bir daha qeyd olunub", - məlumatda vurğulanıb.

    İlham Əliyev Özgür Özel 8 Noyabr - Zəfər Günü Türkiyə Cümhuriyyəti
    Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
    Türkiye's Yeni Parti congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
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