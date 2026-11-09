В Неаполе в жилом здании обрушился балкон, один человек погиб

В Неаполе (Италия) в результате обрушения балкона в жилом здании погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

Инцидент произошел в районе Матердеи. Личность погибшего пока не установлена.

На место происшествия прибыли сотрудники Главного управления по предотвращению правонарушений при штаб-квартире полиции. В настоящее время полиция проводит расследование для восстановления обстоятельств инцидента.