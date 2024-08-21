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В Азербайджане организуют семинары для тренеров по волейболу

В Азербайджане организуют семинары для тренеров по волейболу В Азербайджане будут организованы семинары для тренеров по волейболу.
Индивидуальные
21 августа 2024 г. 18:54
В Азербайджане организуют семинары для тренеров по волейболу

В Азербайджане будут организованы семинары для тренеров по волейболу.

Как сообщает Report, семинары пройдут в рамках программы развития национальных спортивных систем (DNSS) при поддержке Фонда олимпийской солидарности МОК и Международной федерации волейбола.

Мероприятия будут организованы совместно с Национальным олимпийским комитетом и Федерацией волейбола Азербайджана.

Семинары проведут инструктор международной федерации Афанасиос Папагеоргиу и глава Совета по образованию азербайджанской федерации Ченгиз Акарчешме. Всего запланировано четыре семинара: три в Баку и один в Гяндже.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda voleybol məşqçiləri üçün seminarlar təşkil olunacaq

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