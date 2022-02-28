В Азербайджане к тренерам дзюдо применят правила футбола

Лица, не имеющие специального сертификата Международной федерации дзюдо (IJF), не смогут участвовать в соревнованиях в качестве тренеров.

Лица, не имеющие специального сертификата Международной федерации дзюдо (IJF), не смогут участвовать в соревнованиях в качестве тренеров.

Как передает Report, об этом генсек Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу сообщил журналистам.

Представитель Федерации отметил, что с января 2023 года, как и в футболе, лица без сертификата не смогут инструктировать спортсменов вне татами: "В Азербайджане ни у одного специалиста нет такого сертификата. Мы должны решить этот вопрос. Согласно договоренности с IJF, 46 наших тренеров с 7 марта начнут проходить обучение в Международной академии дзюдо. Все тренеры сборной примкнут к этому процессу. В августе-сентябре программа завершится. Я надеюсь, что все смогут получить сертификат. Уверен, что наши тренеры положительно оценят эту возможность. Мы пригласили также тренеров ведущих клубов".

Р.Расуллу отметил, что привлеченные к сборной главный тренер Ричард Траутман и исполнительный директор Марк ван дер Хам были отобраны из достаточно большого числа кандидатов: "Процесс отбора был делом не одного, а нескольких месяцев. Мы выбирали среди 20-25 специалистов. Мовлуд Миралиев и другие тренеры были осведомлены о процессе. Новые специалисты - весьма опытные люди. В международном мире этот наш выбор восприняли очень позитивно. Наш медико-технический состав и другие специалисты будут работать совместно".

Отметим, что в футболе главным тренерам, не имеющим лицензии PRO, не разрешается присутствовать в технический зоне во время международных игр.