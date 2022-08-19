Уточнена часть доходов от тотализаторов, которая будет направляться на соцпроекты в Азербайджане

14:25

Постановлением правительства Азербайджана уточнена часть средств от проведения тотализаторов, которая будет направляться на развитие физкультуры и спорта и на социально значимые проекты.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующий постановление.

Согласно постановлению, на эти цели будет направляться 1% ежемесячного оборота, если общий оборот составляет меньше 100 млн манатов в течение календарного года. В те месяцы, когда оборот будет превышать 100 млн манатов - 1% от ежемесячного суммы оборота ниже 100 млн манатов и 2,5% от суммы оборота выше 100 млн манатов. При ежемесячном обороте выше 100 млн манатов - 2,5% от него.