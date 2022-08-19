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Уточнена часть доходов от тотализаторов, которая будет направляться на соцпроекты в Азербайджане

Уточнена часть доходов от тотализаторов, которая будет направляться на соцпроекты в Азербайджане 14:25
Индивидуальные
19 августа 2022 г. 15:37
Уточнена часть доходов от тотализаторов, которая будет направляться на соцпроекты в Азербайджане

Постановлением правительства Азербайджана уточнена часть средств от проведения тотализаторов, которая будет направляться на развитие физкультуры и спорта и на социально значимые проекты.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующий постановление.

Согласно постановлению, на эти цели будет направляться 1% ежемесячного оборота, если общий оборот составляет меньше 100 млн манатов в течение календарного года. В те месяцы, когда оборот будет превышать 100 млн манатов - 1% от ежемесячного суммы оборота ниже 100 млн манатов и 2,5% от суммы оборота выше 100 млн манатов. При ежемесячном обороте выше 100 млн манатов - 2,5% от него.

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Версия на английском языке Azerbaijan to direct part of revenues from betting games to social projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mərc oyunlarının gəlirlərinin bir hissəsi sosial layihələrə yönəldiləcək

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