Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Украинец Василий Иванчук одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе (Катар).

Как передает Report, на его счету 11 очков после 15 партий.

Второе место занял россиянин Александр Грищук, третье место у чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена.

В турнире среди женщин, которые провели по 12 партий, чемпионкой стала украинка Анна Музычук. Второе место у россиянки Александры Костенюк, на третьей позиции грузинка Нана Дзагнидзе.

С 29 по 30 декабря в Дохе пройдет турнир по блицу.