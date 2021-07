UFC: Макгрегор проиграл Порье

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал ногу.

Ирландец не смог продолжить поединок, победа была присуждена Порье. Американец стал обязательным претендентом на титул в легком весе, которым владеет бразилец Чарльз Оливейра.

Соперники провели третий поединок друг с другом. Впервые они встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.