Низами Пашаев завоевал титул трехкратного чемпиона мира по тяжелой атлетике- ФОТО

Азербайджанский тяжелоатлет Низами Пашаев завоевал титул трехкратного чемпиона мира.

Как сообщает Report, титулованный спортсмен, который уже завершил свою карьеру, получил золотую медаль спустя 10 лет.

Серебряная медаль Н.Пашаева, завоеванная на чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2009 года в южнокорейском городе Коян была заменена на золотую. Причиной этому стал положительный результат повторного анализа допинг-теста победителя чемпионата мира Владимира Седова (Казахстан) на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В.Седов был дисквалифицирован на 8 лет, и все его результаты до 2016 года были ликвидированы.

Это изменение уже отражено на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики.

Таким образом, Н.Пашаев поднялся на первую ступень пьедестала и стал первым спортсменом, трижды завоевавшим титул чемпиона мира в истории тяжелой атлетики Азербайджана.

Напомним, что Низами Пашаев становился чемпионом мира в 2002 и 2009 годах.