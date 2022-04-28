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Турнир претендентов: Определился первый соперник Теймура Раджабова

Турнир претендентов: Определился первый соперник Теймура Раджабова В Абу-Даби (ОАЭ) проходит собрание руководящих лиц Международной шахматной федерации (FIDE).
Индивидуальные
28 апреля 2022 г. 19:13
Турнир претендентов: Определился первый соперник Теймура Раджабова

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит собрание руководящих лиц Международной шахматной федерации (FIDE).

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, во встрече принимают участие ответственные лица FIDE, в том числе руководители федераций по континентам.

Здесь также состоялась церемония жеребьевки Турнира претендентов по шахматам. Азербайджан на церемонии представил президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент FIDE Махир Мамедов.

Согласно жеребьевке, Теймур Раджабов в первом туре белыми фигурами сыграет против представителя Франции Алирезы Фирузджай.

Турнир претендентов пройдет в столице Испании Мадриде с 16 июня по 7 июля. Победитель Турнира претендентов встретится с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbovun ilk rəqibi bəlli olub

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