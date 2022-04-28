Турнир претендентов: Определился первый соперник Теймура Раджабова

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит собрание руководящих лиц Международной шахматной федерации (FIDE).

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит собрание руководящих лиц Международной шахматной федерации (FIDE).

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, во встрече принимают участие ответственные лица FIDE, в том числе руководители федераций по континентам.

Здесь также состоялась церемония жеребьевки Турнира претендентов по шахматам. Азербайджан на церемонии представил президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент FIDE Махир Мамедов.

Согласно жеребьевке, Теймур Раджабов в первом туре белыми фигурами сыграет против представителя Франции Алирезы Фирузджай.

Турнир претендентов пройдет в столице Испании Мадриде с 16 июня по 7 июля. Победитель Турнира претендентов встретится с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.