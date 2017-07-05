Турецкий борец после победы над армянином прошелся с флагом Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В немецком Дортмунде турецкий борец греко-римского стиля Джемал Мутлу на чемпионате Европы среди молодежи поднял флаг Азербайджана.

Как сообщает Report, Мутлу сделал это после того как одержал победу в борьбе за третье место над представителем Армении Ашотом Мхитаряном в весовой категории 50 кг. Он досрочно выиграв соперника с явным преимуществом со счётом 10:2 завоевал

бронзовую медаль. После встречи молодой спортсмен прошелся с флагами Азербайджана и Турции.

Отметим, что в этой весовой категории в финале представитель Азербайджана Зульфугар Алиев завоевал серебряную медаль, проиграв в финале грузину Рамазу Силагавайа со счётом 1:5.