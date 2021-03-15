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Тур чемпионов: Неудачный день для азербайджанских шахматистов

Тур чемпионов: Неудачный день для азербайджанских шахматистов Завершился второй игровой день 4-го этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
15 марта 2021 г. 00:52
Тур чемпионов: Неудачный день для азербайджанских шахматистов
Магнус Карлсен и Шахрияр Мамедъяров

Завершился второй игровой день 4-го этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, представители Азербайджана Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров провели еще 5 встреч.

Представляем вам результаты сегодняшних партий:

6-й тур:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) 0:1

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США) 0,5:0,5

7-й тур:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Шахрияр Мамедъяров 1:0

Йорден Ван Форест (Нидерланды) - Теймур Раджабов 0,5:0,5

8-й тур:

Шахрияр Мамедъяров – Давид Гуижарро (Испания) 0:1

Теймур Раджабов – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0:1

9-й тур:

Нильс Гранделиус (Швеция) – Шахрияр Мамедъяров 0:1

Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) – Теймур Раджабов 1:0

10-й тур:

Аниш Гири (Нидерланды) - Шахрияр Мамедъяров

Теймур Раджабов – Магнус Карлсен (Норвегия) 0,5:0,5

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Şahmatçılarımız üçün uğursuz gün

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