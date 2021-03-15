Тур чемпионов: Неудачный день для азербайджанских шахматистов

Тур чемпионов: Неудачный день для азербайджанских шахматистов

Завершился второй игровой день 4-го этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном

https://static.report.az/photo/1c3d536e-b3d9-30fd-ab76-cb4beaca4630.jpg https://static.report.az/photo/1c3d536e-b3d9-30fd-ab76-cb4beaca4630.jpg Магнус Карлсен и Шахрияр Мамедъяров

Завершился второй игровой день 4-го этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном. Как передает Report, представители Азербайджана Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров провели еще 5 встреч. Представляем вам результаты сегодняшних партий: 6-й тур: Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) 0:1 Теймур Раджабов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США) 0,5:0,5 7-й тур: Магнус Карлсен (Норвегия) – Шахрияр Мамедъяров 1:0 Йорден Ван Форест (Нидерланды) - Теймур Раджабов 0,5:0,5 8-й тур: Шахрияр Мамедъяров – Давид Гуижарро (Испания) 0:1 Теймур Раджабов – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0:1 9-й тур: Нильс Гранделиус (Швеция) – Шахрияр Мамедъяров 0:1 Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) – Теймур Раджабов 1:0 10-й тур: Аниш Гири (Нидерланды) - Шахрияр Мамедъяров Теймур Раджабов – Магнус Карлсен (Норвегия) 0,5:0,5 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Şahmatçılarımız üçün uğursuz gün