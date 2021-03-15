Тур чемпионов: Неудачный день для азербайджанских шахматистов

Завершился второй игровой день 4-го этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Как передает Report, представители Азербайджана Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров провели еще 5 встреч.
Представляем вам результаты сегодняшних партий:
6-й тур:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) 0:1
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США) 0,5:0,5
7-й тур:
Магнус Карлсен (Норвегия) – Шахрияр Мамедъяров 1:0
Йорден Ван Форест (Нидерланды) - Теймур Раджабов 0,5:0,5
8-й тур:
Шахрияр Мамедъяров – Давид Гуижарро (Испания) 0:1
Теймур Раджабов – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0:1
9-й тур:
Нильс Гранделиус (Швеция) – Шахрияр Мамедъяров 0:1
Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) – Теймур Раджабов 1:0
10-й тур:
Аниш Гири (Нидерланды) - Шахрияр Мамедъяров
Теймур Раджабов – Магнус Карлсен (Норвегия) 0,5:0,5