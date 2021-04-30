Тур чемпионов: Мамедъяров начал полуфинальные игры с поражения

Состоялись первые полуфинальные матчи этапа New in Chess Classic онлайн-шахматного Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира М.Карлсеном.

Состоялись первые полуфинальные матчи этапа New in Chess Classic онлайн-шахматного Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира М.Карлсеном.

Как сообщает Report, cоперником Шахрияра Мамедъярова на этом этапе стал представитель США японского происхождения Хикару Накамура. Хотя азербайджанский гроссмейстер потерпел поражение, у него еще есть шанс выйти в финал.

В другой полуфинальной встрече организатор турнира - чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии встретился с Левоном Ароняном, который отказался от гражданства Армении и готовится получить гражданство США. Матч завершился вничью.

Отметим, что сегодня состоятся вторые полуфинальные матчи.