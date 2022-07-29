Триатлонистка Миядзаки погибла во время тренировки во Франции

Японскую триатлонистку Цудой Миядзаки насмерть сбил автомобиль во время тренировки на велосипеде недалеко от французского города Орлеан.

Японскую триатлонистку Цудой Миядзаки насмерть сбил автомобиль во время тренировки на велосипеде недалеко от французского города Орлеан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлона.

25-летняя Миядзаки проходила тренировочный сбор во Франции после выступления на этапе Кубке мира в испанской Понтеведре.

Местные власти и сотрудники Международного союза триатлона проводят расследование и устанавливают обстоятельства аварии. Японский союз триатлонистов также отправил своих представителей на место трагедии.

Миядзаки является чемпионкой Японии среди юниоров 2019 года.