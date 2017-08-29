Все трое азербайджанских дзюдоистов приостановили борьбу на чемпионате мира - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Все трое вышедших сегодня на татами на чемпионате мира в венгерском Будапеште азербайджанских дзюдоистов приостановили борьбу.

Как сообщает Report, в женских соревнованиях Назакат Азизова (52 кг) в 1/16 финала проиграла спортсменке из Косово Дистриа Красниги после удушающего приема на 1 минуте 16 секунде. Это была вторая встреча для Азизовой.

Другая дзюдоистка в той же весовой категории Буянхишиг Пуревсурен и выступающий в весовой категории 66 кг среди мужчин Ниджат Шихализаде были повержены в 1/32 финала.

Отметим, что выступавший в первый день чемпионата в весовой категории 60 кг Орхан Сафаров только в финале уступил чемпиону мира и Азии японцу Наохиса Такато и завоевал серебряную медаль. Выступавшие в весовой категории 48 кг спортсменки из Азербайджана Лейла Алиева и Базаррагча Эрденебат поиграли в первой встрече и прекратили борьбу.

***11:35

На проходящем в столице Венгрии Будапеште чемпионате мира по дзюдо сегодня вступят в борьбу спортсмены в еще двух весовых категориях.

Как сообщает Report, на второй день соревнований женщины поборются в весовой категории 52 кг, мужчины – 66 кг. На соревновании Азербайджан представят из женщин Буянхишиг Пуревсурен и Назакат Азизова, из мужчин - Ниджат Шихализаде.

Мужчины

66 кг

1/32 финала. Ниджат Шихализаде – Елдос Джумаханов (Казахстан)

Женщины

52 кг

1/32 финала. Буянхишиг Пуревсурен – Наталья Кузютина (Россия)

1/32 финала. Назакат Азизова – Икрам Сукате (Марокко)

Первые встречи состоятся в 12:00 по бакинскому времени, полуфинальные встречи, бои за бронзу и финал – в 18:00.

Отметим, что выступавший в первый день чемпионата в весовой категории 60 кг Орхан Сафаров только в финале уступил чемпиону мира и Азии японцу Наохиса Такато и завоевал серебряную медаль. Выступавшие в весовой категории 48 кг спортсменки из Азербайджана Лейла Алиева и Базаррагча Эрденебат поиграли в первой встрече и прекратили борьбу.