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Главный тренер сборной Узбекистана: Для сборов мы выбрали братский Азербайджан

Главный тренер сборной Узбекистана: Для сборов мы выбрали братский Азербайджан Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике выбрала местом проведения учебно-тренировочных сборов братский Азербайджан, где хорошо развита тяжелая атлетика.
Индивидуальные
12 января 2024 г. 19:55
Главный тренер сборной Узбекистана: Для сборов мы выбрали братский Азербайджан

Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике выбрала местом проведения учебно-тренировочных сборов братский Азербайджан, где хорошо развита тяжелая атлетика.

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Узбекистана Бахрам Мендибаев заявил журналистам.

Он сказал, что совместная подготовка со сборной Азербайджана, которая добилась высоких результатов в тяжелой атлетике, пойдет на пользу его команде.

Специалист выразил удовлетворение созданными в Баку условиями: "Цель приезда в Азербайджан на сборы - подготовка к летним Олимпийским играм, которые считаются главным соревнованием года. Но до этого мы примем участие в двух лицензионных турнирах. Зал тяжелой атлетики, где мы тренируемся, отвечает всем требованиям и оснащен необходимым оборудованием".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan millisinin baş məşqçisi: "Bakını seçməyimizin səbəbi Azərbaycanın qardaş ölkə olmasıdır"

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