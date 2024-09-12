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Тренер сборной Азербайджана: Открытие V Игр кочевников превзошло церемонию Париж-2024  

Тренер сборной Азербайджана: Открытие V Игр кочевников превзошло церемонию Париж-2024   Церемония открытия V Игр Кочевников в Астане в отличие от Олимпийских игр в Париже прошла в духе уважения традиций и культуры наших народов.
Индивидуальные
12 сентября 2024 г. 10:44
Тренер сборной Азербайджана: Открытие V Игр кочевников превзошло церемонию Париж-2024  

Церемония открытия V Игр кочевников в Астане в отличие от начала Олимпийских игр в Париже прошла в духе уважения традиций и культуры различных народов.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Алекпер Алафсаров.

"Мне очень понравилась церемония открытия V Игр кочевников, она была грандиозной. В Париже на открытии Олимпийских игр имели место некоторые элементы, не соответствующие нашим традициям и неприемлемые для наших нравственных устоев. Церемония же открытия V Игр кочевников в Астане прошла лучше, в духе традиций и уважения к культурным ценностям", - заявил он.

Напомним, что V Всемирные игры кочевников стартовали 8 сентября в Астане. В них принимают участие представители всех тюркских государств и сообществ, а также команды из других стран. Девиз нынешних игр "Встреча в великой степи".

В течение недели до 14 сентября, в соревнованиях по национальным видам спорта кочевых народов примут участие около четырех тысяч участников из более 100 стран мира и более 100 тысяч туристов.

От Азербайджана для участия в Играх приехали 50 спортсменов.

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Версия на английском языке Azerbaijani coach: Opening of V Nomad Games surpassed Paris 2024 ceremony

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