Трамп может стать знаменосцем Олимпийского движения в США

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает желание Лос-Анджелеса провести у себя Олимпийские игры-2024. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил исполнительный директор заявочного комитета "Лос-Анджелес-2024" Джин Сайкс.

По его словам, Трамп может пронести флаг Олимпийского движения в случае проведения ОИ-2024 в Калифорнии.

"Я получил письмо от одного из коллег, из которого следует, что избранный президент Трамп заявил о своей поддержке заявки Лос-Анджелеса на проведение Олимпийских игр-2024. Нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп любит Олимпийские игры и окажет серьезную поддержку Лос-Анджелесу", — заявил Сайкс.

"Трамп может стать знаменосцем Олимпийского движения в Соединенных Штатах. Он может показать, что вся наша страна заинтересована в том, чтобы стать хозяйкой Игр, что, как мне кажется, очень важно", — добавил Сайкс.

Помимо Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 претендуют также Париж и Будапешт.