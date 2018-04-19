Томас Бах поддержал решение о предоставлении азербайджанским тяжелоатлетам на "Токио-2020" всего двух лицензий

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Международного олимпийского комитета (IOC) Томас Бах выступил перед представителями 33-х спортивных федераций в связи с летними Олимпийскими играми 2020 года в Токио.

Как сообщает Report, немецкий функционер призвал к более резкой борьбе с допингом.

"Надеюсь, что в канун "Токио-2020" будет применена успешная антидопинговая программа, также как и во время олимпиады в Пхенчхане. Мы сделаем все возможное для разоблачения лжецов до соревнований", - сказал Томас Бах.

Отметим, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение об участии Азербайджана, России, Армении, Беларуси и Казахстана на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио с двумя спортсменами.

Согласно новым правилам IWF, национальные ассоциации, нарушившие до 19 раз правила антидопинга в 2008–2020 годах, могут быть представлены на олимпиаде не более двумя спортсменами.

Ассоциациям, допустившим 20 и более допинговых нарушений, будет предоставлено одно место.