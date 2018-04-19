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    Томас Бах поддержал решение о предоставлении азербайджанским тяжелоатлетам на "Токио-2020" всего двух лицензий

    Мы сделаем все возможное для разоблачения лжецов до соревнований

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Международного олимпийского комитета (IOC) Томас Бах выступил перед представителями 33-х спортивных федераций в связи с летними Олимпийскими играми 2020 года в Токио.

    Как сообщает Report, немецкий функционер призвал к более резкой борьбе с допингом.

    "Надеюсь, что в канун "Токио-2020" будет применена успешная антидопинговая программа, также как и во время олимпиады в Пхенчхане. Мы сделаем все возможное для разоблачения лжецов до соревнований", - сказал Томас Бах.

    Отметим, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение об участии Азербайджана, России, Армении, Беларуси и Казахстана на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио с двумя спортсменами.

    Согласно новым правилам IWF, национальные ассоциации, нарушившие до 19 раз правила антидопинга в 2008–2020 годах, могут быть представлены на олимпиаде не более двумя спортсменами.

    Ассоциациям, допустившим 20 и более допинговых нарушений, будет предоставлено одно место. 

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