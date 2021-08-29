Токио-2020: Ильхам Закиев проиграл в четвертьфинале

Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев лишился шанса выиграть золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев лишился шанса выиграть золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Report, двукратный паралимпийский чемпион в весовой категории свыше 100 кг проиграл в четвертьфинале представителю Южной Кореи Ван-Ген Чоуа. В утешительном бою его соперником будет Теодор Субба из Ямайки.

Завершил турнир Кянан Абдуллаханлы (100 кг), который в стартовой схватке проиграл Шарифу Халилову (Узбекистан).

В женских соревнованиях Дурсадаф Керимова (+70 кг) победила Анастасию Гарник (Украина), выйдя в полуфинал. Здесь она встретится с Мэг Эммерих (Бразилия).