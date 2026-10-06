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    Тофиг Алиев нацелен на успех на ЧМ по тамблингу после двух золотых медалей в Великобритании

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2026
    • 16:16
    Тофиг Алиев нацелен на успех на ЧМ по тамблингу после двух золотых медалей в Великобритании

    Член сборной Азербайджана по тамблингу Тофик Алиев, завоевавший две золотые медали в Великобритании, хочет добиться успешного результата и на чемпионате мира.

    21-летний спортсмен поделился с Report планами на ближайшее будущее.

    "Впереди самое важное соревнование года - чемпионат мира, который пройдет в Китае. В настоящее время я сосредоточен на подготовительном процессе. Затем в декабре я приму участие в финале Faceoff Events, который состоится в Дании. Моя главная цель - завершить оставшуюся часть сезона успешными результатами", - сказал он.

    Т.Алиев также выразил радость по поводу того, что завершил соревнования в Великобритании с двумя золотыми медалями:

    "Моей основной целью было проверить себя перед чемпионатом мира и сохранить соревновательный ритм. Результаты показали, что моя подготовка идет в правильном направлении. На соревновании использовалась дорожка Gymnova нового поколения, и для адаптации к ней требуется определенное время. Поэтому первый день соревнований дался мне труднее", - добавил он.

    Напомним, что Тофик Алиев завершил финал национальных возрастных групп и чемпионат Великобритании с 2 золотыми наградами.

    Тофик Алиев Тамблинг Великобритания
    Britaniyada iki qızıl medal qazanan Tofiq Əliyev mundialda da uğurlu nəticəni hədəfləyib
    MiniBoss
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