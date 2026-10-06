İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Britaniyada iki qızıl medal qazanan Tofiq Əliyev mundialda da uğurlu nəticəni hədəfləyib

    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2026
    • 15:28
    Britaniyada iki qızıl medal qazanan Tofiq Əliyev mundialda da uğurlu nəticəni hədəfləyib

    Böyük Britaniyada iki qızıl medal qazanan tamblinq üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Tofiq Əliyev dünya çempionatında da uğurlu nəticəyə nail olmaq istəyir.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlamasında bildirib.

    21 yaşlı gimnast gələcək hədəflərindən söz açıb:

    "Qarşıda ilin ən vacib yarışı olan, Çində keçiriləcək dünya çempionatı var. Hazırda bütün diqqətimi hazırlıq prosesinə yönəltmişəm. Daha sonra dekabrda Danimarkada keçiriləcək "Faceoff Events" finalında iştirak edəcəyəm. Əsas məqsədim mövsümün qalan hissəsini də uğurlu nəticələrlə başa vurmaqdır".

    T.Əliyev Böyük Britaniyadakı yarışı iki qızıl medalla başa vurduğu üçün xoşbəxt olduğunu söyləyib:

    "Əsas məqsədim dünya çempionatından əvvəl özümü yoxlamaq və yarış ritmini qorumaq idi. Nəticələr də göstərdi ki, hazırlığım düzgün istiqamətdə gedir. Yarışda yeni nəsil Gymnova cığırından istifadə olunurdu və ona uyğunlaşmaq müəyyən zaman tələb edir. Buna görə də yarışın ilk günü mənim üçün daha çətin keçdi".

    Xatırladaq ki, Tofiq Əliyev milli yaş qrupları finalı və Böyük Britaniya çempionatını 2 qızıl mükafatla başa vurub.

    Tofiq Əliyev Tamblinq Böyük Britaniya
    Тофиг Алиев нацелен на успех на ЧМ по тамблингу после двух золотых медалей в Великобритании
    MiniBoss
    MiniBoss

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