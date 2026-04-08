Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы по тамблингу в Португалии

Азербайджанские тамблингисты Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Португалии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Тофиг Алиев (54,700 балла) и Михаил Малкин (54,800 балла) завоевали путевки в решающий раунд в индивидуальных соревнованиях. Также сборная Азербайджана по тамблингу выступит в финале командного турнира.

Напомним, что в 2025 году на Всемирных играх в Чэнду (Китай) Тофиг Алиев впервые в истории гимнастики исполнил элемент "тройное сальто назад с полным оборотом в каждом сальто" (full-full-full) и завоевал серебряную медаль.