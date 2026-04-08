Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы по тамблингу в Португалии
Индивидуальные
- 08 апреля, 2026
- 18:57
Азербайджанские тамблингисты Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Португалии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
Тофиг Алиев (54,700 балла) и Михаил Малкин (54,800 балла) завоевали путевки в решающий раунд в индивидуальных соревнованиях. Также сборная Азербайджана по тамблингу выступит в финале командного турнира.
Напомним, что в 2025 году на Всемирных играх в Чэнду (Китай) Тофиг Алиев впервые в истории гимнастики исполнил элемент "тройное сальто назад с полным оборотом в каждом сальто" (full-full-full) и завоевал серебряную медаль.
20:38
В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров - ЭКСКЛЮЗИВИКТ
20:26
Трамп: Переговоры с Ираном будут идти в закрытом форматеДругие страны
20:22
Фото
В Турции ливни привели к гибели двух человекВ регионе
20:10
В Пермском крае убивший учительницу школьник арестован на два месяцаВ регионе
19:58
Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:52
Трамп: Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:49
Глава МИД Эстонии завтра посетит АрмениюДругие страны
19:46
В Ливане в ходе сегодняшних атак погибли 89 человек, 800 раненыДругие страны
19:36