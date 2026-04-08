Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Индивидуальные
    • 08 апреля, 2026
    • 18:57
    Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы по тамблингу в Португалии

    Азербайджанские тамблингисты Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Португалии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

    Тофиг Алиев (54,700 балла) и Михаил Малкин (54,800 балла) завоевали путевки в решающий раунд в индивидуальных соревнованиях. Также сборная Азербайджана по тамблингу выступит в финале командного турнира.

    Напомним, что в 2025 году на Всемирных играх в Чэнду (Китай) Тофиг Алиев впервые в истории гимнастики исполнил элемент "тройное сальто назад с полным оборотом в каждом сальто" (full-full-full) и завоевал серебряную медаль.

    Чемпионат Европы по тамблингу Тофиг Алиев Михаил Малкин Федерация гимнастики Азербайджана
    Tofiq Əliyev və Mixail Malkin Portuqaliyada keçirilən Avropa çempionatının finalına yüksəliblər
    Azerbaijani athletes advance to tumbling finals at European Championships in Portugal

