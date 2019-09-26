​Теймур Раджабов провел первую игру в полуфинале Кубка мира

Сыграны первые партии полуфинального этапа Кубка мира, проходящего в российском городе Ханты-Мансийск.

Как сообщает Report, в этом этапе азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов встретился с представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом. Первая дуэль между шахматистами завершилась ничьей. Очередная встреча состоится завтра. Если встреча вновь завершится ничьей, победитель будет определен 28 сентября на тай-бреке.

В другом полуфинальном матче между двумя китайцами Дингом Лиреном и Ю Янг Ли также не определился победитель.

Стартовавший 10 сентября Кубок мира завершится 4 октября. В последний день запланированы тай-бреки для решающих встреч. Призовой фонд турнира составляет 1,6 миллионов долларов. Победитель получит 110 тыс. долларов, финалист – 80 тыс. долларов.