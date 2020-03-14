​Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил, что его тетя скончалась от коронавируса.

Как сообщает Report, об этом 32-летний спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем от этой дикой атаки коронавируса, сделают нас сильнее в будущем. Будьте бдительны в отношении личной гигиены", - написал Макгрегор.

Напомним, что в своем последнем поединке боец смешанного стиля (ММА) Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246.