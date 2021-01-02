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Тайсон продолжит свои выставочные поединки

Тайсон продолжит свои выставочные поединки Американский боксер Майк Тайсон подтвердил, что продолжит проводить выставочные поединки.
Индивидуальные
2 января 2021 г. 01:02
Тайсон продолжит свои выставочные поединки
Майк Тайсон

Американский боксер Майк Тайсон подтвердил, что продолжит проводить выставочные поединки.

Как передает Report, об этом сообщает TalkSport, цитируя прямой эфир спортсмена в Instagram.

54-летний Тайсон заявил, что его впечатлила готовность других ветеранов бокса выступать. Он отметил, что снова подерется в 2021 году и подчеркнул, что "в этот раз он будет выглядеть лучше".

В ноябре Тайсон вернулся в ринг. Его поединок с другим экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом завершился неофициальной ничьей. Оба боксера при этом отказались принимать результаты боя.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года. Вслед за ним готовность вновь провести бой выразил бывший соперник Тайсона Эвандер Холифилд.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.

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Версия на азербайджанском языке Mayk Tayson döyüşə hazır olduğunu bildirib

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