Тайсон продолжит свои выставочные поединки

Американский боксер Майк Тайсон подтвердил, что продолжит проводить выставочные поединки.

Американский боксер Майк Тайсон подтвердил, что продолжит проводить выставочные поединки.

Как передает Report, об этом сообщает TalkSport, цитируя прямой эфир спортсмена в Instagram.

54-летний Тайсон заявил, что его впечатлила готовность других ветеранов бокса выступать. Он отметил, что снова подерется в 2021 году и подчеркнул, что "в этот раз он будет выглядеть лучше".

В ноябре Тайсон вернулся в ринг. Его поединок с другим экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом завершился неофициальной ничьей. Оба боксера при этом отказались принимать результаты боя.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года. Вслед за ним готовность вновь провести бой выразил бывший соперник Тайсона Эвандер Холифилд.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.