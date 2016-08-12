​Тагир Хайбулаев: Я знал, какой прием проводит Гасымов, готовился к нему, но пропустил

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Олимпийский чемпион 2012 года Тагир Хайбулаев высказался о поражении от Эльмара Гасымова из Азербайджана на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на Р-Спорт, по его словам, у Гасымова защитная манера борьбы – он сдерживает атаки и контратакует.

«Я выиграл у Гасымова еще в 2009 году, и после этого мы ни разу не встречались. Эльмар с тех пор прибавил и стал сильнее. У него защитная манера борьбы – он сдерживает атаки и контратакует. Задача на схватку была атаковать самому и быть более подвижным. Я знал, какой прием он проводит, готовился к нему, но пропустил. Не получилось сделать то, что задумывал», – приводит «Р-Спорт» слова Хайбулаева.

Добавим, что Гасымов является лидером мирового рейтинга.

Летняя Олимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа. Это первые Олимпийские игры, которые проходят в Южной Америке. На Играх разыгрывается рекордное количество комплектов медалей (306).