Свободный заезд на Гран-при Азербайджана приостановлен - ФОТО

На Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1" произошел очередной неприятный инцидент.

Как сообщает Report, кран эвакуатора, увозившего потерпевший аварию болид пилота Williams Джорджа Расселла, задел наземный пешеходный переход.

В результате инцидента пешеходный переход пострадал, кран сломался и вытекшее масло вылилось на болид. На территорию прибыл второй эвакуатор. Машину Джорджа Расселла удалось доставить в паддок.

Международная автомобильная федерация приняла решение проверить все дренажные люки бакинского трека. Причиной этому стало повреждение болида пилота британской команды "Williams" Джорджа Расселла. Болид зацепился за люк. Отмечается, что вдоль трека насчитывается более 300 люков.

Свободный заезд отменен.