На Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1" произошла первая авария.

Как сообщает Report, во время первого свободного заезда пилот британской команды Williams Джордж Расселл на своем болиде наехал на дренажный люк. В результате аварии днище болида было повреждено и 21-летний водитель прекратил гонку.

Болид Расселла эвакуирован с трассы. Ремонт поврежденного люка займет определенное время.

Отметим, что вчера Дордж Расселл не явился на пресс-конференцию по причине плохого самочувствия.