Азербайджанский велосипедист Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в Казахстане.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, член молодежной сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту U-23 принял участие в соревнованиях Road Race - 2026 в Алматы (Казахстан).

В соревнованиях с участием 130 спортсменов представитель Азербайджана завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на дистанции 25 км.