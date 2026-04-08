Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в Казахстане
- 08 апреля, 2026
- 12:14
Азербайджанский велосипедист Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в Казахстане.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, член молодежной сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту U-23 принял участие в соревнованиях Road Race - 2026 в Алматы (Казахстан).
В соревнованиях с участием 130 спортсменов представитель Азербайджана завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на дистанции 25 км.
