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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" стартовало юношеское первенство Азербайджана по дзюдо U18.

Как сообщает Report, в трехдневном первенстве страны примут участие дзюдоисты, добившиеся высоких результатов в проведенных в столице и регионах соревнованиях.

В первый день соревнований борьбу за медали как в женских, так и в мужских соревнованиях будут вести 565 спортсменов из 70-ти клубов, в том числе 37 районных, 43 бакинских и сумгайытских клубов.