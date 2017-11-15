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    Стартовало юношеское первенство Азербайджана по дзюдо U18

    В соревнованиях за медали будут бороться 565 спортсменов из 70-ти клубов© Judo.az

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" стартовало юношеское первенство Азербайджана по дзюдо U18.

    Как сообщает Report, в трехдневном первенстве страны примут участие дзюдоисты, добившиеся высоких результатов в проведенных в столице и регионах соревнованиях.

    В первый день соревнований борьбу за медали как в женских, так и в мужских соревнованиях будут вести 565 спортсменов из 70-ти клубов, в том числе 37 районных, 43 бакинских и сумгайытских клубов. 

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