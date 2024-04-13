Стали известны победители первенства Азербайджана по теннису среди юниоров

Стали известны победители первенства Азербайджана по теннису среди юниоров.

Стали известны победители первенства Азербайджана по теннису среди юниоров.

Как сообщает Report, соревнования прошли при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации тенниса Азербайджана.

На турнире в Бакинской академии тенниса за первенство боролись 46 спортсменов разных возрастных категорий.

Среди мальчиков 8-10 лет первое место занял Гейдар Аскерализаде, второе - Даниил Морозков, третье - Анар Шахкеримов.

Среди мальчиков 11-12 лет первое место занял Мурад Бехбуд, второе - Джавид Маммадали, третье - Рауль Юзбашов, среди 13-16-летних - Артем Миколиук, Тамерлан Керимов, Назим Меликов.

Среди 8-10-летних девочек призерами стали Инджи Орман, Рания Гаджиева, Бану Рафиева, среди 11-12-летних-Джамиля Гусейнзаде, Айлин Гасанова, Мелисса Меликова, среди 13-16-летних - Тансу Гадирли, Нурель Алиева и Медина Гурбанова.