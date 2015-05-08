​Стали известны детали драки, происшедшей между каратистами Азербайджана и Армении - ВИДЕО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Стали известны детали драки, происшедшей между каратистами Азербайджана и Армении на проходящем в Тбилиси чемпионате мира.

Как сообщил Report заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Миркямиль Рагимов, инцидент произошел на соревнованиях по шотокан каратэ.

По его словам, армянские спортсмены не смогли смириться с 8-ью победами, одержанными азербайджанскими каратистами над армянскими соперниками. В результате этого завязалась драка, в которой превосходство было также за нашими спортсменами.

Избитые армяне были вынуждены бежать из зала.

Отметим, что президентом Федерации шотокан каратэ Азербайджана является Эльчин Мехтизаде.