 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародован состав паралимпийской сборной Азербайджана на Рио-2016

    Ильхам Закиев будет знаменосцем cборной Азербайджана

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Стал известен состав сборной Азербайджана на Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Паралимпийского движения, в паралимпийскую сборную Азербайджана войдет 41 спортсмен.

    Из них 16 выступят в атлетике, 7 - в дзюдо, 2 - в пауэрлифтинге, 12 - в плавании, 3 - в стрельбе и 1 атлет в стрельбе из лука.

    Знаменосцем паралимпийской сборной Азербайджана на церемонии открытия будет медалист трех Паралимпийских игр, дзюдоист Ильхам Закиев.

    Паралимпийские игры пройдут в Бразилии с 7 по 18 сентября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi