Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Состоялись выборы президента Международной федерации конного спорта.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, выборы прошли на генеральной ассамблее FEI в Бахрейне. В голосовании приняли участие представители 133 национальных ассоциаций. Бельгиец Ингмар де Вос единогласно переизбран на новый четырехлетний срок.

Напомним, что Ингмар де Вос возглавляет FEI с 2014 года.