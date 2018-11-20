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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Состоялись выборы президента Международной федерации конного спорта.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, выборы прошли на генеральной ассамблее FEI в Бахрейне. В голосовании приняли участие представители 133 национальных ассоциаций. Бельгиец Ингмар де Вос единогласно переизбран на новый четырехлетний срок.
Напомним, что Ингмар де Вос возглавляет FEI с 2014 года.
Şamo QuliyevАвтор новости