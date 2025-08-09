Состоялась презентация фильма о первой азербайджанской альпинистке, покорившей Эверест

О нас

9 августа 2025 г. 09:39
Состоялась презентация фильма "Вслед за мечтой" (“Arzunun ardınca”), посвященного первой азербайджанской альпинистке, покорившей Эверест, Эльмире Аслановой.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, мероприятие прошло в Центре инклюзивного развития и творчества DOST.

В церемонии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель секретаря Совета безопасности Мадат Гулиев, президент Федерации альпинизма Азербайджана Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, депутаты, представители спортивной общественности, ветераны спорта и другие лица.

Выступавшие на мероприятии отметили, что фильм вдохновляет на победу молодое поколение, особенно юных спортсменок.

В заключение участники мероприятия поздравили режиссера фильма, сценариста Арзу Уршан и героиню Эльмиру Асланову с удачной экранизацией.

