SOCAR и Международная федерация дзюдо подписали договор о партнерстве

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Между SOCAR и Международной федерацией дзюдо (İJF) подписан договор о партнерстве.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт İJF, договор подписан в столице Венгрии Будапеште между президентом SOCAR и Федерации дзюдо Азербайджана Ровнагом Абдуллаевым и президентом İJF Мариусом Визером.

Договор предусмотрен на 4 года.

После церемонии подписания М.Визер заявил, что это партнерство является важным шагом для развития дзюдо во всем мире: "Подписание подобного договора с одной из самых известных компаний является выгодной возможностью для нас. Партнерство с SOCAR играет важную роль в осуществлении многих проектов, в том числе спортивных проектов".

Р.Абдуллаев отметил, что вклад в развитие спорта нашел отражение в подписании такого важного договора: "SOCAR всегда отличается поддержкой футболу, шахматам и дзюдо в Азербайджане и за его пределами. Партнерство с İJF мы оцениваем как выгодное вложение в будущее поколение".