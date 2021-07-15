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Словенский велогонщик выиграл 18-й этап "Тур де Франс"

Словенский велогонщик выиграл 18-й этап "Тур де Франс" Словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".
Индивидуальные
15 июля 2021 г. 23:39
Словенский велогонщик выиграл 18-й этап Тур де Франс
Тадей Погачар

Словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Погачар преодолел дистанцию 129,7 км за 3 часа 33 минуты 45 секунд.

Второе место занял датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал представитель Эквадора Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers. Оба спортсмена проиграли победителю 2 секунды.

Отметим, что 19-й этап протяженностью 207 км пройдет 16 июля.

В общем зачете после 18 этапов лидирует Погачар, вторым идет Вингегор (+5.45), третье место занимает Карапас (+5.51).

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