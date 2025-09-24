Скончался международный шахматный судья Азербайджана Гудрат Исмаилов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана.

Отметим, что Г.Исмаилов долгие годы руководил шахматной школой в Губе, реализовал различные проекты для развития этого вида спорта.