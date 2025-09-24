Скончался международный шахматный судья Азербайджана
Индивидуальные
- 24 сентября, 2025
- 09:55
Скончался международный шахматный судья Азербайджана Гудрат Исмаилов.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана.
Отметим, что Г.Исмаилов долгие годы руководил шахматной школой в Губе, реализовал различные проекты для развития этого вида спорта.
