    Скончался международный шахматный судья Азербайджана

    Индивидуальные
    • 24 сентября, 2025
    • 09:55
    Скончался международный шахматный судья Азербайджана

    Скончался международный шахматный судья Азербайджана Гудрат Исмаилов.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана.

    Отметим, что Г.Исмаилов долгие годы руководил шахматной школой в Губе, реализовал различные проекты для развития этого вида спорта.

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib

