    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2025
    • 09:40
    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib
    Qüdrət İsmayılov

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi Qüdrət İsmayılov vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, Q.İsmayılov uzun illər Quba şahmat məktəbinə rəhbərlik edib, bu idman növünün inkişafı naminə müxtəlif layihələr reallaşdırıb.

    Şahmat hakim beynəlxalq dərəcəli hakim Azərbaycan Şahmat Federasiyası
