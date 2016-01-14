Скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Украине скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР Леонид Жаботинский.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мэрии Запорожья, известный атлет умер в возрасте 78 лет.

Официальной информации о причинах смерти легендарного спортсмена нет.

Отметим, что Леонид Жаботинский за свою спортивную карьеру установил 19 мировых рекордов, 20 рекордов СССР и 58 рекордов Украины. В 1964, 1968 гг. он был олимпийским чемпионом, в 1964-1966 и 1968 гг. - чемпионом мира, в 1966 и 1968 гг. - чемпионом Европы, в 1964 - 1969 гг. - чемпионом СССР.